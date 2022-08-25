53-річна Дженніфер Лопес у сукнях від Ralph Lauren похвалилася ідеальним днем ​​нареченої та здивувала вибором вбрання.

53-річна Лопес похизувалась на сторінці свого косметичного бренду одразу декількома дорогими образами щасливої ​​нареченої. Як відомо, артистка обрала для весільної церемонії, свята та вечірки три різні вбрання.

Бренд Ralph Lauren також показав три вбрання Лопес: всі суто ексклюзивні з ручним збагаченням. Для виготовлення товстої подоли однієї з суконь майстрині розрізали на шматки 1000 хустинок і 500 метрів тканини.

«За щастя та любов на все життя 🤍💍 @jlo – сказано у підписі під кадрами.

У мережі відреагували: «Беніфер назавжди 🤞🏽💍🤍; 😍 всі сукні чудові! Остання сукня моя улюблена! Ех, якби я могла знайти таку сукню на своє весілля; Місіс Аффлек найкрасивіша наречена 🥹🤍; найкрасивіша наречена у світі 😍; Чудова Божественна😍; Бездоганний вид 😍🔥; Вона так гарно виглядає; ти на це заслужила!».

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