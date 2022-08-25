53-летняя Дженнифер Лопес в платьях от Ralph Lauren похвасталась идеальным днем невесты и изумила выбором нарядов.

53-летняя Лопес похвасталась на странице своего косметического бренда сразу несколькими дорогими образами счастливой невесты. Как известно, артистка выбрала для свадебной церемонии, праздника и вечеринки три разных наряда.

Бренд Ralph Lauren также показал три наряда Лопес: все сугубо эксклюзивные с ручным обогащением. Для изготовления толстого подола одного из платьев мастерицы разрезали на куски 1000 носовых платков и 500 метров ткани.

«За счастье и любовь на всю жизнь 🤍💍 @jlo – сказано в подписи под кадрами.

В сети отреагировали: «#беннифер навсегда 🤞🏽💍🤍; 😍 все платья великолепны! Последнее платье мое любимое! Эх, если бы я могла найти такое платье на свою свадьбу; Миссис Аффлек самая красивая невеста🥹🤍; самая красивая невеста в мире 😍; Великолепная Божественная😍; Безупречный вид😍🔥; Она так красиво выглядит; Ты это заслужила!».

Напомним, 53-летняя Дженнифер Лопес в коротеньком топике показала на улице, почему ею до сих пор увлекаются.

Как сообщала Politeka, Дженнифер Лопес раскрыла молодым девушкам секреты долговечной красоты.

Также Politeka писала, что Лопес показала посреди улицы, как относится к Бену Аффлеку.