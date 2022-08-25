Популярна українська телеведуча Марічка Падалко, яка веде новини на каналі "1+1", розповіла про найгучніші події за останню добу.

На своїй сторінці в Instagram ведуча Марічка Падалко поділилася добіркою найгучніших новин за останню добу. Не змогла обійти сторою ведуча та жахливу новину з обстрілом окупантів Дніпропетровщини.

«Трагедія дня – потрапляння російської ракети до пасажирського поїзда на Дніпропетровщині (фото 1) поблизу станції Чаплине. Там уже 22 загиблі. Від вибуху спалахнули чотири вагони, тому кількість жертв може зрости

У День Незалежності росіяни постійно відчували українців на міцність рекордною кількістю повітряних тривог (такий звук сьогодні Києвом звучав усюди – відео 2). Наші сили ППО – збили ракету на Черкащині. Перші прильоти дня зафіксували у Миргороді (відео 3), потім у Хмельниччині (відео 4)» – ділиться Марічка інформацією.

Вона також згадала, як українські військові на лінії фронту запустили повітряне вітання на окупований Донбас та презентувала відео. На той час також стало відомо про вибух автомобіля гауляйтера Михайлівки Івана Сушка у Запорізькій області, він загинув.

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