На своей странице в Instagram ведущая Маричка Падалко поделилась подборкой самых громких новостей за последние сутки. Не смогла обойти сторой ведущая и ужаснюу новость с обстрелом оккупантов Днепропетровщины.
«Трагедия дня – попадание российской ракеты в пассажирский поезд на Днепропетровщине (фото 1) вблизи станции Чаплино. Там уже 22 погибших. От взрыва загорелось четыре вагона, поэтому количество жертв может возрасти
В День Независимости россияне все время испытывали украинцев на прочность рекордным количеством воздушных тревог (такой звук сегодня по Киеву звучал повсюду – видео 2). Наши силы ПВО – сбили ракету на Черкасщине. Первые прилеты дня зафиксировали в Миргороде (видео 3), затем в Хмельнитчине (видео 4)» - делится Маричка информацией.
Она также упомянула, как украинские военные на линии фронта запустили воздушное поздравление на оккупированный Донбасс и представила видео. В то время также стало известно о взрыве автомобиля гауляйтера Михайловки Ивана Сушка в Запорожской области, он погиб.
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Напомним, Катя Осадча призналась, чем занимается ее взрослый сын, и показала редкое фото.
Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко взбудоражил украинок "провокационным" видео.
Также Politeka писала, что супруга продюсера "Квартал 95" показала их сыновей в патриотическом видео.