Популярная украинская телеведущая Маричка Падалко, которая ведет новости на канале "1+1", рассказала о самых громких событиях за последние сутки.

На своей странице в Instagram ведущая Маричка Падалко поделилась подборкой самых громких новостей за последние сутки. Не смогла обойти сторой ведущая и ужаснюу новость с обстрелом оккупантов Днепропетровщины.

«Трагедия дня – попадание российской ракеты в пассажирский поезд на Днепропетровщине (фото 1) вблизи станции Чаплино. Там уже 22 погибших. От взрыва загорелось четыре вагона, поэтому количество жертв может возрасти

В День Независимости россияне все время испытывали украинцев на прочность рекордным количеством воздушных тревог (такой звук сегодня по Киеву звучал повсюду – видео 2). Наши силы ПВО – сбили ракету на Черкасщине. Первые прилеты дня зафиксировали в Миргороде (видео 3), затем в Хмельнитчине (видео 4)» - делится Маричка информацией.

Она также упомянула, как украинские военные на линии фронта запустили воздушное поздравление на оккупированный Донбасс и представила видео. В то время также стало известно о взрыве автомобиля гауляйтера Михайловки Ивана Сушка в Запорожской области, он погиб.

Напомним, Катя Осадча призналась, чем занимается ее взрослый сын, и показала редкое фото.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко взбудоражил украинок "провокационным" видео.

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