Актриса Ганна Саліванчук розпочала роботу знову нещодавно, через вторгнення окупантів зірка також не знімалася в серіалах. Тільки зараз вона з колегами знову виступає у театрі, проте це далеко не так просто, як раніше.

«От так виглядають актори, коли під час вистави йде сирена! Вчора так виглядала вся Україна🙏🏻 До мого рідного міста Шепетівка прилетів, зовсім близько біля мого будинку, добре, що тато був на роботі 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Зараз я під Києвом і тут уночі я чула, як працює наше ППО! Але цієї ночі напевно не спали всі» - розповіла Ганна.

Вона також навела приклад статистики, повітряна тривога в Україні за 24 серпня була оголошена в сумі 189 разів. Цьогорічний День Незалежності напевно можна назвати одним із найтривожніших днів війни. Найбільше тривог було у Полтавській та Кіровоградській областях – 12 разів.

Також на своїй сторінці в Instagram артистка розмістила відеонарізку, де змішалися кадри, на яких вона кружляє зі своїми синами Глібом та Микитою, а також відео історичних для незалежної України моментів.

"Цього року свято відзначається в умовах повномасштабного вторгнення в нашій країні і, незважаючи на війну, ми не забуваємо про наші державні свята та символи", - пише Ганна.

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