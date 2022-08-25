Актриса Анна Саливанчук приступила к работе снова не так давно, из-за вторжения оккупантов звезда также не снималась в сериалах. Только сейчас она с коллегами снова выступает в театре, однако это далеко не так просто, как раньше.
«Вот так выглядят актеры, когда во время спектакля идет сирена! Вчера так выглядела вся Украина🙏🏻 В мой родной город Шепетовка прилетел, совсем близко возле моего дома, хорошо, что папа был на работе 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Сейчас я под Киевом и здесь ночью я слышала, как работает наше ПВО! Слава ЗСУ🙏🏻 Но эту ночь наверняка не спали все» - рассказала Анна.
Она также привела в пример статистику, воздушная тревога в Украине за 24 августа была объявлена в сумме 189 раз. Нынешний День Независимости наверняка можно назвать одним из самых тревожных дней войны. Больше всего тревог было в Полтавской и Кировоградской областях – 12 раз.
Также своей странице в Instagram артистка разместила видеонарезку, где смешались кадры, на которых она кружит со своими сыновьями Глебом и Никитой, а также видео исторических для независимой Украины моментов.
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"В этом году праздник отмечается в условиях полномасштабного вторжения в нашей стране и, несмотря на войну, мы не забываем о наших государственных праздниках и символах.", – пишет Анна.
Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.
Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.
Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.