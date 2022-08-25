Український музикант Святослав Вакарчук, лідер гурту «Океан Ельзи» приїхав до Харкова та розповів, як живе прифронтове місто зараз.

Як пише Politeka.net , Святослав Вакарчук виклав нове відео з Харкова, куди приїхав вкотре.

Стоячи на площі Свободи, музикант згадав, як півроку тому на цьому ж місці він чув вибухи снарядів і як ракети потрапляли по центру міста і руйнували будівлі. Тоді, за словами Вакарчука, це був початок повномасштабної російської агресії.

«Сьогодні Харків вже зовсім інший. Сьогодні зранку я пробіг 12 км по Харкову. Я побував в обох парках центральних, я побував у центрі, по вулиці Сумській пробігся. Дуже чисто, вулиці прибирають, магазини потроху відкриваються. У кафе зранку сидять люди, які насолоджуються ранковим ще літнім сонцем. Як каже Сергій Жадан, над містом майорять українські прапори», - розповів артист.

Також Святослав Вакарчук повідомив, що побував на лінії фронту на Харківщині, де привітав наших військових із Днем незалежності.

«Нам усім потрібно багато зробити, щоб Харків та інші українські міста повернулися до мирного життя, а окуповані території були звільнення. Але я впевнений, що українці це зроблять», - підбадьорив музикант.

Мешканці Харкова, які виїхали, подякували Вакарчуку за свіжі новини з рідного міста.

"Дякую, що ви з нами. Нам дуже потрібна ваша підтримка. 🧡", - пишуть у коментарях.

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