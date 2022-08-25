Як пише Politeka.net , Святослав Вакарчук виклав нове відео з Харкова, куди приїхав вкотре.
Стоячи на площі Свободи, музикант згадав, як півроку тому на цьому ж місці він чув вибухи снарядів і як ракети потрапляли по центру міста і руйнували будівлі. Тоді, за словами Вакарчука, це був початок повномасштабної російської агресії.
«Сьогодні Харків вже зовсім інший. Сьогодні зранку я пробіг 12 км по Харкову. Я побував в обох парках центральних, я побував у центрі, по вулиці Сумській пробігся. Дуже чисто, вулиці прибирають, магазини потроху відкриваються. У кафе зранку сидять люди, які насолоджуються ранковим ще літнім сонцем. Як каже Сергій Жадан, над містом майорять українські прапори», - розповів артист.
Також Святослав Вакарчук повідомив, що побував на лінії фронту на Харківщині, де привітав наших військових із Днем незалежності.
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«Нам усім потрібно багато зробити, щоб Харків та інші українські міста повернулися до мирного життя, а окуповані території були звільнення. Але я впевнений, що українці це зроблять», - підбадьорив музикант.
Мешканці Харкова, які виїхали, подякували Вакарчуку за свіжі новини з рідного міста.
"Дякую, що ви з нами. Нам дуже потрібна ваша підтримка. 🧡", - пишуть у коментарях.
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