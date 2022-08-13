Популярная украинская певица Наталья Могилевская, которая во время войны осталась в Украине, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка показала снимки из Офиса президента, где выступала вместе с другими украинскими звездами. Там президент Зеленский и первая леди награждали маленьких украинцев.

Для официального мероприятия Наталья выбрала элегантный образ – длинное голубое платье в белый горох и стильный коричневый пиджак. Ее волосы распущены в аккуратной укладке, а на лице легкий макияж и милая улыбка.

В подписи к публикации Могилевская рассказала об украинских детях, с которыми познакомилась на этом мероприятии.

"Наши дети – Герои! Наши военные, наш Президент – Герои! А Дева Мария – обычная женщина из Украины! Глеб, которого я приветствовала, находился на детской площадке при массированном обстреле кассетными бомбами. Получил ранение в сердце и, закрыв собой 9-летнего парня, спас ему жизнь. Или мальчик, который каждый день, несмотря на постоянные обстрелы и страх, носил воду людям 4 км в течение месяца. Благодаря этому он спас их, и они выжили. А Иринка из Ровно собственноручно производит веночки и продает их. Собрав 7 тысяч евро, она смогла купить военным автомобиль и 2 тепловизора, для части, где служил ее отец и дядя, которые, к сожалению, погибли", - рассказала певица.

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