Так, в Международный день левши, который отмечают 13 августа, Святослав Вакарчук вспомнил случай из своего детства. Об этом музыкант рассказал на видео, которое выложил у себя в Инстаграм.

Вакарчук учился в советской школе и его учителя заставляли писать правой рукой, хотя он был левша.

Святослав признался, что втихаря всё равно писал левой, но благодаря этому он умеет писать двумя руками.

«Когда-то в советской школе, где я учился, всех детей заставляли писать исключительно правой рукой. И переучили, когда кто-то пробовал левой. Да я тоже научился писать правой. Ну, но все равно тихонько писал левой) Как результат – теперь пишу обеими руками», - рассказал артист.

Успешный музыкант призвал украинцев, всегда оставаться собой, ведь это ключ к победе.

Напомним, Вакарчук растрогал кадрами с концерта в Баку, где поддержали Украину

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