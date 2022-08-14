Так, в Международный день левши, который отмечают 13 августа, Святослав Вакарчук вспомнил случай из своего детства. Об этом музыкант рассказал на видео, которое выложил у себя в Инстаграм.
Вакарчук учился в советской школе и его учителя заставляли писать правой рукой, хотя он был левша.
Святослав признался, что втихаря всё равно писал левой, но благодаря этому он умеет писать двумя руками.
«Когда-то в советской школе, где я учился, всех детей заставляли писать исключительно правой рукой. И переучили, когда кто-то пробовал левой. Да я тоже научился писать правой. Ну, но все равно тихонько писал левой) Как результат – теперь пишу обеими руками», - рассказал артист.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
"Шесть дней, чтобы покинуть территорию": Черногория пошла на сильный шаг против рф
Тринчер удивила размахом подарков от своего возлюбленного: "Походу Саша купил третью..."
"Агент Бандеровка": Бедняков подколол Никитюк, которая прогулялась по Львову в тапках
"Мастер Шеф" Клопотенко честно признался, с кем живет дома: "Если вы думали..."
Успешный музыкант призвал украинцев, всегда оставаться собой, ведь это ключ к победе.
Напомним, Вакарчук растрогал кадрами с концерта в Баку, где поддержали Украину
Как сообщала Politeka, "Ну как так похудеть?": Квиткова из "Холостяка" в купальнике похвасталась плоским животом.
Также Politeka писала, что "Наши дети герои": Могилевская довела до слез, рассказав о подвиге маленьких украинцев, фото.