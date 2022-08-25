Как пишет Politeka.net, Святослав Вакарчук выложил новое видео из Харькова, куда приехал в очередной раз.
Стоя на площади Свободы музыкант вспомнил, как полгода назад на этом же месте он слышал взрывы снарядов и как ракеты попадали по центре города и разрушали здания. Тогда, по словам Вакарчука, это было начало полномасштабной российской агрессии.
« Сегодня Харьков уже совсем другой. Сегодня утром я пробежал 12 км по Харькову. Я побывал в обоих центральных парках, я побывал в центре, по улице Сумской пробежался. Очень чисто, улицы убирают, магазины понемногу открываются. В кафе утром сидят люди, наслаждающиеся утренним летним солнцем. Как говорит Сергей Жадан, над городом развеваются украинские флаги" », - рассказал артист.
Также Святослав Вакарчук сообщил, что побывал на линии фронта в Харьковской области, где поздравил наших военных с Днем независимости.
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«Нам всем нужно многое сделать, чтобы Харьков и другие украинские города вернулись к мирной жизни, а оккупированные территории были освобождения. Но я уверен, что украинцы это сделают», - подбодрил музыкант.
Жители Харькова, которые выехали поблагодарили Вакарчука за свежие новости из родного города.
"Спасибо, что вы с нами. Нам очень нужна ваша поддержка. 🧡", - пишут в комментариях.
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