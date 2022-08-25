Співачка Злата Огневич зняла відео, на якому знаходиться на вулиці та кудись біжить. Артистка наголосила, що саме сьогодні вона записана до лікаря.

Як повідомляє Politeka.net, головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич регулярно вдається до косметологічних процедур і займається у залі, щоб підтримувати себе у чудовій формі. На своїй сторінці в Інстаграм вона зізналася, що до всього іншого раз на рік ходить лікарями.

Співачка зняла відео, на якому знаходиться на вулиці та кудись біжить. Артистка наголосила, що саме сьогодні вона записана до лікаря на профілактичний огляд всього організму.

"Доброго ранку, біжу на перевірку організму. Нарешті з'явилося трохи вільного часу на себе і тепер потрібно перевірити, чи перебуває мій організм і всі його функції в нормі. І також доведеться здавати кров, ох, а я так цього не люблю", - зізналася Злата Огневич.

Варто зазначити, що раніше Злата Огневич також розповідала, що робить ліфтинг обличчя за допомогою спеціального лазера і сет з 5-ти пілінгів, вони називаються "соціальні", оскільки дозволяють відразу виходити в люди, а не відсиджуватися вдома, з скоринкою на обличчі.

А також робить серію з 20 масажів шкіри голови апаратом Дарсонваль.

Нагадаємо, що Злата Огневич розповіла про сміливий вчинок батька, який нині допомагає Україні.

Як повідомляла Politeka, Огневич після закордонних гастролей запросила на концерти в Україні фото.

Також Politeka писала, що Огневич несподівано висловилася про таких як Полякова і Кароль.