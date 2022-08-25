Как сообщает Politeka.net, главная героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич регулярно прибегает к косметологическим процедурам и занимается в зале, чтобы поддерживать себя в отличной форме. На своей странице в Инстаграм она призналась, что ко всему прочему раз в год ходит по врачам.
Певица сняла видео, на котором находится на улице и куда-то бежит. Артистка отметила, что именно сегодня она записана к врачу на профилактический осмотр всего организма.
"Доброе утро, бегу на проверку организма. Наконец-то появилось немного свободного времени на себя и теперь нужно проверить, пребывает ли мой организм и все его функции в норме. И также придется сдавать кровь, ох, а я так этого не люблю", - призналась Злата Огневич.
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Стоит отметить, что ранее Злата Огневич также рассказывала, что делает рбщий лифтинг лица при помощи специального лазера и сет из 5-ти пилингов, они называются "социальные", так как позволяют сразу выходить в люди, а не отсиживаться дома, с корочкой на лице.
А также делает серию из 20-ти массажей кожи головы аппаратом Дарсонваль.
Напомним, что Злата Огневич рассказала о смелом поступке отца, который сейчас помогает Украине.
Как сообщала Politeka, Огневич после заграничных гастролей пригласила на концерты в Украине, фото.
Также Politeka писала, что Огневич неожиданно высказалась о таких, как Полякова и Кароль.