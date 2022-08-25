Відомий блогер та ведучий Микита Добринін, який записався у ТРО, перестав розповідати про службу та не показує фото у військовій формі.

Як пише Politeka.net , популярний український блогер, шоумен та ведучий Микита Добринін запам'ятався багатьом українкам після своєї участі на проекті "Холостяк". Саме там чоловік зустрівся зі своєю коханою та майбутньою дружиною Дашею Квітковою.

З початку повномасштабної війни в Україні Добринін записався до лав київської тероборони.

Ведучий зізнавався, що перші півтора місяці були найнапруженішими у ТРО.

"Взяв у руки автомат з першого дня, пішов під Києвом на пост. Без вагань. Ловили ДРГ, чатували на полі та ліси. Є що згадати», - зазначив він.

Але вже давно Микита нічого не розповідає про службу та не красується у військовій формі у соцмережах.

Передплатники Добриніна поцікавилися, що сталося.

«Коли ситуація змінилася і всі позиції зайняли здебільшого поліція та ЗСУ, наші зміни розпустили. Зайнявся волонтерством та допомогою армії», – пояснив Добринін.

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