Як пише Politeka.net , популярний український блогер, шоумен та ведучий Микита Добринін запам'ятався багатьом українкам після своєї участі на проекті "Холостяк". Саме там чоловік зустрівся зі своєю коханою та майбутньою дружиною Дашею Квітковою.

Даша Квіткова, Микита Добринін, скрін

З початку повномасштабної війни в Україні Добринін записався до лав київської тероборони.

Ведучий зізнавався, що перші півтора місяці були найнапруженішими у ТРО.

"Взяв у руки автомат з першого дня, пішов під Києвом на пост. Без вагань. Ловили ДРГ, чатували на полі та ліси. Є що згадати», - зазначив він.

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Але вже давно Микита нічого не розповідає про службу та не красується у військовій формі у соцмережах.

Передплатники Добриніна поцікавилися, що сталося.

«Коли ситуація змінилася і всі позиції зайняли здебільшого поліція та ЗСУ, наші зміни розпустили. Зайнявся волонтерством та допомогою армії», – пояснив Добринін.

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