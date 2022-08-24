Победитель 11-го сезона шоу "Голос країни" певец Сергей Лазановский в День Независимости обратился к украинцам с просьбой о помощи.

На своей странице в Instagram артист поздравил поклонников с большим государственным праздником, сопроводив пост серией своих фото, на которых позирует во всем белом и с флагом Украины.

"Родная моя Украина, с Днем Независимости тебя💙💛Сильное, свободное, соборное государство🥰Спасибо за тех прекрасных людей, которые живут на этой святой земле❤️Украинцы, крепко обнимаю вас🤗Время сложное, но мы должны поддерживать друг друга, поддерживать наших парней и девушек, защищающих нашу независимость", — пишет Лазановский.

Сергей также сообщил, что сейчас хочет помочь больным раком детям, и попросил украинцев поддержать его в сборе средств для онкогематологического отделения Ивано-Франковской детской областной больницы.

"И в это сложное время, в поддержке также нуждаются дети... дети со страшной болезнью - рак. Сейчас отправился в паломнический поход в Зарваницу. 140 км буду молиться за нашу победу и за детей, которые обязательно поправятся, потому что им еще строить наше государство , - подчеркнул победитель "Голоса країни".

Поклонники в комментариях присоединяются к поздравлениям: "Вауууууу, какие фото 😍 С праздником тебя", "Ты крут", " поздравляю также с Днем Независимости Украины".

Напомним, победитель "Голос країни" Сергей Лазновский вызвал бурную реакцию после видео об ВСУ.

Как сообщала Politeka, победитель "Голос країни" Лазановский после несчастья за границей неожиданно обратился к украинцам.

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