Как пишет Politeka.net, популярный украинский блогер, шоумен и ведущий Никита Добрынин запомнился многим украинкам после своего участия на проекте "Холостяк". Именно там мужчина встретился со своей возлюбленной и будующей женой Дашей Квитковой.
С начала полномасштабной войны в Украине Добрынин записался в ряды киевской теробороны.
Ведущий признавался, что первые полтора месяца были самыми напряженными в ТРО.
"Взял в руки автомат с первого дня, пошел под Киевом на пост. Без колебаний. Ловили ДРГ, караулили поля и леса. Есть что вспомнить», - отметил он.
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Но уже давно Никита ничего не рассказывает о службе и не красуется в военной форме в соцсетях.
Подписчики Добрынина поинтересовались, что случилось.
«Когда ситуация изменилась и все позиции заняли в большинстве своем полиция и ВСУ, наши смены распустили. Занялся волонтерством и помощью армии», – объяснил Добрынин.
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