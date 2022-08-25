Популярна українська співачка та колишня солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська, яка з початку війни виїхала з дітьми до Нідерландів, а нещодавно приїжджала до Києва, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала миле фото з прогулянки, проте нарвалася на критику від фоловерів.

На новій фотографії Слава зображена на прогулянці у цікавій локації у темний час доби. Перед камерою вона з'явилася у чорних штанах та майці, а зверху накинула білу смугасту сорочку. Волосся артистки розпущене і недбало укладене, а на обличчі немає макіяжу, вона не дивиться в об'єктив.

У підписі до публікації Камінська написала: "Де він, травень, вічний травень…". Користувачі відразу почали коментувати нове фото співачки, щоправда, у деяких виникли питання до зовнішності Слави, яку вона "підправила" під час нещодавнього візиту до Києва. "Нижня щелепа вже як бульдозер", "А що ти з обличчям зробила? Вже вийшло щось між Повалій і Білик", "Дуже красива, вигляд, як у підлітка", "Красива мала", "Ти тут як підліток у дворі", - пишуть у коментарях.

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