Популярна українська телеведуча та експерт з етикету Ольга Фреймут, яка з початку війни рідко з'являлась у соцмережах, на честь свята вийшла на зв'язок та опублікувала миле фото у своєму Instagram. Також телезірка написала емоційне звернення до українців.

На новій фотографії Ольга знята у цікавій природній локації. Перед камерою вона з'явилася у стильному образі – на ній коричневий вельветовий піджак з яскравою хусткою, зав'язаною на шиї. Волосся телезірки розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж і розслаблений вигляд.

У підписі до публікації Фреймут написала: "Сильним дається важка доля. Ми – непокірна, нероздільна, єдина та велична нація. Ми дивуємо та надихаємо. У нас, в українців, щасливе майбутнє. У Росії – ганебне минуле. Україно з Днем незалежності. Ти – благословенна. Свята... Я без тебе втрачаю себе. Але перемога вже поряд. Слава Україні! Героям слава!".

Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію знаменитості: "Точно і влучно. Вірю в допомогу Господа, вірю у ВСУ, вірю в людей України! Україно, ти моя Земля!", "Героям Слава! Слова в саме серце", "Дякую за цей пост, Олю, особливо перші рядки в саме серце. Героям Слава!", "З Днем Незалежності! Воюємо і поборемо, тому що віра наша і любов до рідної землі і волі незламні", "Героям Слава! Слава і пам'ять у віці всім, хто боровся, бореться і живе Незалежністю України! Дякую Вам! Вітання всім!", "З Днем Незалежності України нас усіх, українців за кров'ю та за покликом долі", "Ми прекрасні, бо духові і з правдою", "Краща у світі ! Не уявляю себе без України", "З Днем Незалежності, рідненька нянька".

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