Популярна українська співачка Христина Соловій, яка була підопічною Святослава Вакарчука на шоу "Голос країни", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка поділилася серією знімків із нової фотосесії для модного глянцю, на яких постала у спокусливому образі.

Схоже, модна фотосесія відбувалася у якомусь музеї, адже інтер'єр у кімнаті відповідний. Перед камерою Христина з'явилася у короткій чорній сукні з яскравою вишивкою, яка ідеально лягла по фігурі і оголила розкішні босі ноги. Довге волосся співачки розпущене і недбало укладене, а на обличчі яскравий макіяж і загадковий вигляд.

У підписі до публікації Соловій написала: "Я народилася у незалежній Україні. З дитинства мала право і привілей бути собою, відчуваючи свою суб‘єктність. Це право століттями виборювали мої предки. Проте, навіть сьогодні, моя українськість стає приводом для конфліктів з русифікованим прошарком нашого суспільства. Незалежність - це моя свобода, в якій я обираю продовжувати справу моїх предків і здійснювати їх мрії про український успіх. З Днем Незалежності України!".

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