Популярная украинская певица и бывшая солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая с начала войны выехала с детьми в Нидерланды, а недавно приезжала в Киев, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила милое фото с прогулки, однако нарвалась на критику от фолловеров.

На новой фотографии Слава запечатлена на прогулке в интересной локации в темное время суток. Перед камерой она появилась в черных брюках и майке, а сверху накинула белую полосатую рубашку. Волосы артистки распущены и небрежно уложены, а на лице нет макияжа, она не смотрит в объектив.

В подписи к публикации Каминская написала: "Где он, май, вечный май…". Пользователи тут же принялись комментировать новое фото певицы, правда, у некоторых возникли вопросы к внешности Славы, которую она "подправила" во время недавнего визита в Киев. "Нижняя челюсть уже как бульдозер", "А что ты с лицом сделала? Уже получилось что-то между Повалий и Билык", "Очень красивая, вид, как у подростка", "Красивая малышка", "Ты здесь как подросток во дворе", - пишут в комментариях.

Напомним, "Все мои эмоции": Дорофеева после развода с Дантесом заинтриговала новым клипом.

Как сообщала Politeka, Любимица Вакарчука Соловий в вышиванке засветила роскошные ноги: фото.

Также Politeka писала, что "У нас счастливое будущее": Фреймут вышла на связь и обратилась к украинцам.