Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка після 11 років стосунків розвезлася з чоловіком Володимиром Дантесом і вже розпочала нові стосунки з Михайлом Кацуріним, часто ділиться з шанувальниками новинами про своє життя на сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка опублікувала незвичайне відео та заінтригувала новим кліпом.

Як виявилось, до Дня Незалежності України Надя приготувала шанувальникам сюрприз – кліп на нову україномовну пісню "Крапають". У соцмережі артистка опублікувала короткий фрагмент нової відеороботи. Як видно, у кліпі Надя постала у незвичайному тендітному образі – на ній білий костюм, забруднений різнобарвними фарбами, волосся розпущене, а на обличчі багато емоцій.

У підписі до публікації Дорофєєва розповіла про новий кліп: "Цього року День Незалежності для всіх українців особливий. Щодня ми боремося і відстоюємо свою незалежність, хоч і важко, хоч і неймовірно складно впоратися з жахом війни. Кажуть, що мистецтво допомагає. І я в цьому переконалася на зйомках своєї нової роботи.У кліпі на пісню "Крапають", яка виходить завтра, всі мої емоції, весь біль, смуток та надія. Тому чекаю на вашу підтримку".

Нагадаємо, Jerry Heil та Alyona Alyona до свята заспівали народну пісню на новий лад: відео.

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