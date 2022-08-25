Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка після 11 років стосунків розвезлася з чоловіком Володимиром Дантесом і вже розпочала нові стосунки з Михайлом Кацуріним, часто ділиться з шанувальниками новинами про своє життя на сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка опублікувала незвичайне відео та заінтригувала новим кліпом.
Як виявилось, до Дня Незалежності України Надя приготувала шанувальникам сюрприз – кліп на нову україномовну пісню "Крапають". У соцмережі артистка опублікувала короткий фрагмент нової відеороботи. Як видно, у кліпі Надя постала у незвичайному тендітному образі – на ній білий костюм, забруднений різнобарвними фарбами, волосся розпущене, а на обличчі багато емоцій.
У підписі до публікації Дорофєєва розповіла про новий кліп: "Цього року День Незалежності для всіх українців особливий. Щодня ми боремося і відстоюємо свою незалежність, хоч і важко, хоч і неймовірно складно впоратися з жахом війни. Кажуть, що мистецтво допомагає. І я в цьому переконалася на зйомках своєї нової роботи.У кліпі на пісню "Крапають", яка виходить завтра, всі мої емоції, весь біль, смуток та надія. Тому чекаю на вашу підтримку".
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