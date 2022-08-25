Тренер "Зважені та щасливі" Марина Боржемська захопила своїх фоловерів незвичайними знімками.

Так, у себе в Інстаграмі фітнес-тренер розмістила кілька фотографій з немовлям на руках.

На першому знімку Боржемська годує маленького хлопчика із пляшечки, сидячи у кафе. На другому – ніжно обіймає.

"Життя переможе", - написала вона.

У коментарях під публікацією Марина розповіла, що малюка звуть Бенджамін.

«Такий солоденький😍. Насолоджуйсь кожною миттю, проведеною разом із ним та рідними, щоб було що забрати з собою в середині додому», - зізналася вона.

Користувачі мережі із захопленням почали коментувати побачене. Дехто порівняв Боржемську з Дівою Марією.

""Ой, боже, яка краса❤️❤️❤️❤️ Вам так личить малеча, ви вся сяєте.😍😍😍",

"Як же це красиво, ніжно🤗 Ви з янголятком неймовірні. Вам дуже пасує❤️ здоров'я Вам, і вашим рідним. Мирного неба 🙏💙💛",

"Вам личить бути молодою мамою",

"Мариночка ,Ви дуже милі,ніжні та гарнюні. Бенджамін, маленьке солодке янголятко,.Бажаю міцного здоров'я Вашій родині❤️",

"Мариночка, ви як Діва Марія! Ангелочек на руках милої жінки, ви чудові!❤️"", - захоплюються в мережі.

Нагадаємо, тренер "Зважені та щасливі" Боржемська дозволила українкам їсти в маршрутках і на лавці: "Ніколи нікого не соромимося"

Також Politeka повідомляла, що Боржемська із "Зважені та щасливі" ледве стримала сльози після обстрілу рідного міста.

А ще Politeka писала, що Боржемська із "Зважені та щасливі" позитивно висловилася на адресу росіян.