Так, у себе в Інстаграмі фітнес-тренер розмістила кілька фотографій з немовлям на руках.
На першому знімку Боржемська годує маленького хлопчика із пляшечки, сидячи у кафе. На другому – ніжно обіймає.
"Життя переможе", - написала вона.
У коментарях під публікацією Марина розповіла, що малюка звуть Бенджамін.
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«Такий солоденький😍. Насолоджуйсь кожною миттю, проведеною разом із ним та рідними, щоб було що забрати з собою в середині додому», - зізналася вона.
Користувачі мережі із захопленням почали коментувати побачене. Дехто порівняв Боржемську з Дівою Марією.
""Ой, боже, яка краса❤️❤️❤️❤️ Вам так личить малеча, ви вся сяєте.😍😍😍",
"Як же це красиво, ніжно🤗 Ви з янголятком неймовірні. Вам дуже пасує❤️ здоров'я Вам, і вашим рідним. Мирного неба 🙏💙💛",
"Вам личить бути молодою мамою",
"Мариночка ,Ви дуже милі,ніжні та гарнюні. Бенджамін, маленьке солодке янголятко,.Бажаю міцного здоров'я Вашій родині❤️",
"Мариночка, ви як Діва Марія! Ангелочек на руках милої жінки, ви чудові!❤️"", - захоплюються в мережі.
Нагадаємо, тренер "Зважені та щасливі" Боржемська дозволила українкам їсти в маршрутках і на лавці: "Ніколи нікого не соромимося"
Також Politeka повідомляла, що Боржемська із "Зважені та щасливі" ледве стримала сльози після обстрілу рідного міста.
А ще Politeka писала, що Боржемська із "Зважені та щасливі" позитивно висловилася на адресу росіян.