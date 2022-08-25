Тренер "Зважені та щасливі" Марина Боржемская восхитила своих фолловеров необычными снимками.

Так, у себя в Инстаграм фитнес-тренер разместила несколько фотографий с грудным ребенком на руках.

На первом снимке Боржемская кормит маленького мальчика с бутылочки, сидя в кафе. На втором – нежно обнимает.

«Жизнь победит», - написала она.

В комментариях под публикацией Марина рассказала, что малыша зовут Бенджамин.

«Такой сладенький 😍. Наслаждаюсь каждым мгновением, проведенным вместе с ним и родными, чтобы было что забрать с собой внутри дома», - призналась она.

Пользователи сети с восхищением принялись комментировать увиденное. Некоторые сравнили Боржемскую с Девой Марией.

"Ой, боже, какая красота ❤️❤️❤️❤️ Вам так подходит малышам, вы вся сияете. 😍😍😍",

"Как же это красиво, нежно🤗 Вы с ангелочком невероятны. Вам очень подходит ❤️ здоровье Вам, и вашим родным. Мирного неба 🙏💙💛",

"Вам подходит быть молодой мамой",

"Мариночка, Вы очень милые,нежные и красивые. Бенджамин, маленький сладкий ангелочек,.Желаю крепкого здоровья Вашей семье❤️",

"Мариночка, вы как Дева Мария! Ангелочек на руках милой женщины, вы восхитительны!❤️", - восхищаются в сети.

Напомним, тренер "Зважені та щасливі" Боржемская разрешила украинкам есть в маршрутках и на скамейке: "Никогда никого не стесняемся"

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