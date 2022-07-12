Бывшая жена Вячеслава Узелкова считает, что нужно помнить, что в россии есть и те люди, которые поддерживают Украину и выступают против войны.

Как сообщает Politeka.net, популярная телезвезда, блогерша и эксперт шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская, поразмышляла о коллективной ответственности россиян за вторжение в Украину. Ее комментарий прозвучал в интервью для "Зіркового шляху".

Так, бывшая жена Вячеслава Узелкова считает, что нужно помнить, что в россии есть и те люди, которые поддерживают Украину и выступают против войны.

"Есть в россии люди, которые не согласны с войной. Но они не выходят на митинги, а просто берут и уезжают из страны. Те, кто имеет европейскую ментальность выбирают другой путь - они выбирают поддерживать Украину. У меня есть много знакомых россиян, которые даже финансово помогают ВСУ, а также передают деньги для гумманитарки", - отмечает Марина Боржемская.

При этом она поддержала решение о визовом режиме для россиян.

"Те люди, которые хотят попасть в Украину, они должны понимать, что нужно заполнить документы. Это страна агрессор, потому это правильное решение. Они должны нести ответственность за свое бездействие по отношению к нашей стране", - считает Марина Боржемская.

Напомним, Боржемская из "Зважені та щасливі" неожиданно высказалась в адрес своей семьи.

Как Politeka сообщала, Боржемская из "Зважені та щасливі" взбудоражила фотосессией в купальнике.

Также Politeka писала, Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала, что почувствовала вдали от Украины.