Тренер "Зважені та щасливі" Марина Боржемская дала советы украинкам, как научится есть и при этом хорошо выглядеть

Известная украинская фитнес-тренер и звезда проекта "Зважені та щасливі" Марина Боржемская старается быть полезной для общества во время войны.

У себя в Инстаграм она делится полезными лайфхаками и интересными замечаниями по поводу питания и похудения.

Сейчас Марина решила поговорить о перекусе.

«Перекусывать важно и нужно, иначе вы рискуете поесть на ужин, а последний прием пищи должен быть максимально низкокалорийный и легкий. Или другой вариант: вы будете беспорядочно поедать весь день, что попадется первым на глаза и будете вечно голодными», - рассказала спортсменка.

Боржемская обратила внимание, что перекусывать нужно через 2-3 часа после основного приема пищи. Подкрепиться можно на работе, на скамейке в парке, в торговом центре, в своей машине или даже в маршрутке.

«Съесть горстку орешков (сухофруктов) или ягод – не вижу ничего плохого. Пытаемся есть каждый час и никогда никого не стесняемся. Со своим нельзя прийти разве что в ресторан – во всех остальных случаях съесть здоровый перекус, который вы захватили из дома, удобно, уместно и, как говорится по времени!», - сообщила она.

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