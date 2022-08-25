Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка після довгих місяців життя та виступів за кордоном нещодавно повернулася до Києва, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу зірка порадувала фоловерів відео, яке є фрагментом її нового кліпу, який можна назвати справжнім одкровенням.

У ролику Надя постала у незвичайному тендітному образі, на ній білий костюм, забруднений різними фарбами. За сюжетом кліпу співачка розфарбовує біле полотно різними фарбами, а подекуди й кидає у полотно відра з фарбою та пензликами. Виглядає це дуже емоційно, як і пісня, яка звучить у кліпі.

У підписі до публікації Дорофєєва розповіла про свою нову відеороботу: "Щодня наше життя набуває інших смислів і кольорів. Наше "до" було розфарбоване яскравими фарбами, але війна все стерла. І зараз ми немов застрягли в одному з чорно-білих сюжетів. кожен кадр – страшніший за попередній, але я вірю, що ми непереможні, і мрію, щоб кожен знайшов у собі сили рухатися далі, малювати своє майбутнє – новими, ще яскравішими кольорами. які знайшли вихід на полотні. Дякую @thejerryheil @vanek.klimenko , що відчули мою душу. Дякую @shellmarc за погляд на пісню. А українському художнику @lisniakkk за те, що допоміг мені направити потік емоцій. Кліп вже на YouTube".

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