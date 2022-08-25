Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая после долгих месяцев жизни и выступлений за границей недавно вернулась в Киев, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда порадовала фолловеров видео, которое является фрагментом ее нового клипа, который можно назвать настоящим откровениям.

В ролике Надя предстала в необычном хрупком образе, на ней белый костюм, который запачкан разными красками. По сюжету клипа певица раскрашивает белое полотно разными красками, а местами и бросает в полотно ведра с краской и кисточки. Выглядит это очень эмоционально, как и песня, которая звучит в клипе.

В подписи к публикации Дорофеева рассказала о своей новой видеоработе: "Каждый день наша жизнь приобретает другие смыслы и цвета. Наше "до" было раскрашено яркими красками, но война все стерла. И сейчас мы словно застряли в одном из черно-белых сюжетов. Где каждый кадр – страшнее предыдущего. Но я верю, что мы непобедимы, и мечтаю, чтобы каждый нашел в себе силы двигаться дальше, рисовать свое будущее – новыми, еще более яркими цветами. "Крапають" – это о моих эмоциях, страхах, переживаниях, которые нашли выход на холсте. Спасибо @thejerryheil @vanek.klimenko , что почувствовали мою душу. Спасибо @shellmarc за взгляд на песню. А украинскому художнику @lisniakkk за то, что помог мне направить поток эмоций. Клип уже на YouTube".

Напомним, "Все мои эмоции": Дорофеева после развода с Дантесом заинтриговала новым клипом.

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