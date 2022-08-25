Актриса Ганна Кошмал намагається тримати в секреті своє особисте життя, зокрема подробиці про шлюб та дитину. Однак час від часу вона публікує знімки свого сина, якому виповнилося 8 років.
Так, на сторінці актриси в Instagram з'явилися кадри літньої фотосесії, де Ганна Кошмал позує із сином Михайлом. Хлопчик одягнений у білу сорочку-вишиванку. Акстриса позувала в короткій кольоровій сукні.
На фото видно, що хлопчик сильно витягнувся, і зовні стає схожим на маму - те ж світле волосся, очі і трохи кирпатий носик.
У публікації зірка "Сватів" поділилася спогадами.
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«Коли Мишко народився, ми з чоловіком вирішили, що його першою та єдиною мовою буде українська. Напевно, це було перше моє свідоме рішення у такому юному віці і таке важливе. Повномасштабне вторгнення нас розбудило і навіки знищило отруйні ілюзії. 6 місяців», - написала вона.
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