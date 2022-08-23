Анна Кошмал - талантливая актриса, которая покорила сердца миллионов украинцев, поэтому может похвастаться большой армией поклонников. Артистка прославилась благодаря роли Женьки Ковалевой в популярном телесериале "Сваты".
На днях Анна устроила летнюю фотоссесию, результатами которой похвасталась на личной странице в Инстаграм.
Знаменитость позирует в цветастом платье, которое очень удачно подчеркнуло ее женственность.
«Цветы и солнце в волосах глазами @lia.natalliia 💛 спасибо тебе, ты прекрасна✨ А между тем я спешу жить, унимаю внутреннюю борьбу, ищу, принимаю, анализирую, мечтаю, учусь не бояться, просто учусь, слушаю, берегу и верю…», - написала артистка.
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Украинцы очарованы красотой, женственностью и искренностью актрисы.
«Красотища»,
«Очень приятные и атмосферные фотографии 💙🌻💛»,
"Какая красота, волшебно",
"Как рассвет – можно смотреть ежеминутно",
"Как юная девочка",
"Вы как всегда прекрасно выглядите🔥",
"Мы с вами навсегда, золотая наша", - пишут в сети.
Напомним, звезда "Сватов" Анна Кошмал очаровала своей искренностью в Буче: "Ты ангел"
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