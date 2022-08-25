Украинская актриса Анна Кошмал, известная по роли Жени в сериале «Сваты» показала единственного сына, который удивительно похож на нее.

Актриса Анна Кошмал старается держать в секрете свою личную жизнь, в частности подробности о браке и ребенке. Однако, время от времени она публикует снимки своего сына, которому исполнилось 8 лет.

Так, на странице актрисы в Instagram появились кадры летней фотосессии, где Анна Кошмал позирует с сыном Михаилом. Мальчик одет в белую сорочку-вышиванку. Акстриса попозировала в коротком цветастом платье.

На фото видно, что мальчик сильно вытянулся, и внешне становится похожим на маму - те же светлые волосы, глаза и слегка вздернутый носик.

В публикации звезда «Сватов» поделилась воспоминаниями.

«Когда Миша родился, мы с мужем решили, что его первым и единственным языком будет украинский. Наверное, это было первое мое сознательное решение в таком юном возрасте и столь важное. Полномасштабное вторжение нас разбудило и навеки уничтожило ядовитые иллюзии. 6 месяцев», - написала она.

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