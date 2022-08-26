Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка була переможницею шоу "Холостяк" і вийшла заміж за головного героя проекту Микиту Добриніна, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина показала незвичайну фотосесію у Варшаві, куди поїхала після відпочинку в Туреччині з однорічним сином Левом.

На нових чорно-білих фотографіях Дашу знято на прогулянці, вона позує біля розкішного автомобіля. Перед камерою блогерка з'явилася у коротких чорних шортах та вузькому топіку, а зверху накинула короткий піджак. Волосся дівчини розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Квіткова написала: "Я не знаю, що ти зробив зі мною, твоя мова тіла говорить зі мною". Шанувальники відразу почали коментувати нові фото дружини "Холостяка", засипаючи її компліментами: "Вау!", "Це пожежа", "Це ті шорти з "Холостяка" для Микити?", "Дашка, це вогонь", "Шикарна", "Красуня", "Красуня", "Люблю тебе", "Дуже красива", "Ти неймовірна".

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