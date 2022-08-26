Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая была победительницей шоу "Холостяк" и вышла замуж за главного героя проекта Никиту Добрынина, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка показала необычную фотосессию в Варшаве, куда отправилась после отдыха в Турции с годовалым сыном Львом.

На новых черно-белых фотографиях Даша запечатлена на прогулке, она позирует у роскошного автомобиля. Перед камерой блогерша появилась в коротких черных шортах и узком топике, а сверху накинула короткий пиджак. Волосы девушки распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Квиткова написала: "Я не знаю, что ты сделал со мной, твой язык тела говорит со мной". Поклонники тут же принялись комментировать новые фото жены "Холостяка", засыпая ее комплиментами: "Вау!", "Это пожар", "Это те шорты из "Холостяка" для Никиты?", "Дашка, это огонь", "Шикарная", "Красавица", "Красотка", "Обожаю тебя", "Очень красивая", "Ты невероятная".

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