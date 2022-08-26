Як пише Politeka.net, Володимир Дантес - відомий український співак, який був одружений з Надою Дорофєєвою. Але пара після початку війни оголосила про розлучення. В цей же час розлучилися їхні друзі – ресторатори Мишко та Даша Кацуріни. А згодом стало відомо, що Надя поїхала з Мишком відпочивати до Барселони, після чого оголосила, що вони тепер разом. Володимир же став частіше з'являтися разом із Дашею і постійно спливають зворушливі знімки пари. Але поки що Дантес не підтверджував чутки про роман.
Не забуває Дантес і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Володимир після відсутності повернувся до сторісу.
"Трохи випав з Інсти, щодня якась робота, переїзди і т.д. Але скоро повернуся з піснею", - написав Володимир.
"Я ненадовго зник з Інстаграма, бо щодня була якась робота, переїзди, але я скоро повернуся і хочу повідомити, що другого буде реліз пісні. Який я дуже чекаю", - сказав Володимир у відео.
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Нагадаємо, Дорофєєва після розлучення з Дантесом зацікавила новим кліпом
А ще Politeka повідомляла, що Дантес у День Харкова дав незвичайну обіцянку рідному місту.
Також Politeka писала, що екс-чоловік Дорофєєвої Дантес зізнався, що означає його татуювання