Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - успешная украинская певица и бывшая жена Владимира Дантеса. Звездная пара заявила о разводе. Их лучшие друзья - рестораторы Даша и Миша Кацурины также решили разойтись. А после стало известно, что Надя вместе отдыхает с Михаилом. Как оказалось, это была не дружеская поездка, ведь Дорофеева призналась, что она теперь встречается с Кацуриным. А Дантес в это время начал довольно много проводить времени с Дашей. Пара настолько часто бывает вместе, что появились слухи и об их романе. Но пока Владимир не подтверждал данные слухи.

А на новых сторис в Инстаграм Даша подогрела сплетни новыми фотографиями. На них Кацурина вместе с Дантесом, а таке Александрой Бородиной.

"Моя Александра Бородина, с днем рождения. Люблю", - написала Даша, показывая совместные фотографии.

Напомним, экс-жена нового бойфренда Дорофеевой впечатлила размером мини, в котором может прийти на свидание к Дантесу

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