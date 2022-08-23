Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес - известный украинский певец, который был женат на Наде Дорофеевой. Но после начала войны пара разошлась, как и их лучшие друзья - рестораторы Миша и Даша Кацурины. После этого Надю заметили вместе с Мишей в Барселоне, а чуть позже Дорофеева призналась, что теперь встречается с ним. А Дантеса можно было неоднократно заметить с Дашей Кацуриной. Несмотря на то, что украинцы подозревают и Владимира в романе, певец пока не подтверждал официально данные слухи.

Не забывает Дантес и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз Владимир поделился фото, где показал свою руку. Там было набито "057ха". Певец решил рассказать, что это означает.

"Для тех, кто по сей день не понял, что значат эти цифры. Это телефонный код Харькова. Этот город навсегда в моем сердце", - написал Дантес в своем сторис Инстаграм.

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