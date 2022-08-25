Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая после 11 лет отношений развезлась с мужем Владимиром Дантесом и уже начала новые отношения с Мишей Кацуриным, часто делится с поклонниками новостями о своей жизни на странице в Instagram. Так, в этот раз артистка опубликовала необычное видео и заинтриговала новым клипом.

Как оказалось, ко Дню Независимости Украины Надя приготовила поклонникам сюрприз – клип на новую украиноязычную песню "Крапають". В соцсети артистка опубликовала короткий фрагмент новой видеоработы. Как видно, в клипе Надя предстала в необычном хрупком образе – на ней белый костюм, запачканный разноцветными красками, волосы распущены, а на лице много эмоций.

В подписи к публикации Дорофеева рассказала о новом клипе: "В этом году День Независимости для всех украинцев особенный. Каждый день мы боремся и отстаиваем свою независимость, хоть и тяжело, хоть и невероятно сложно справиться с ужасом войны. Говорят, что искусство помогает. И я в этом убедилась на съемках своей новой работы. В клипе на песню "Крапають", которая выходит завтра, все мои эмоции, вся боль, грусть и надежда. Поэтому жду вашей поддержки".

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