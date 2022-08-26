Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес - известный украинский певец, который был женат на Наде Дорофеевой. Но пара после начала войны объявила о расставании. В это же время развелись их друзья - рестораторы Миша и Даша Кацурины. А позже стало известно, что Надя уехала с Мишей отдыхать в Барселону, после чего объявила, что они теперь вместе. Владимир же стал чаще появляться вместе с Дашей и постоянно всплывают трогательные снимки пары. Но пока Дантес не подтверждал слухи о романе.

Не забывает Дантес и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Владимир после отсутствия вернулся в сторис.

"Немного выпал из Инсты, каждый день какая-то работа, переезды и т. д. Но скоро вернусь с песней", - написал Владимир.

"Я ненадолго пропал из Инстаграма, потому что каждый день была какая-то работа, переезды, но я скоро вернусь и хочу сообщить, что второго будет релиз песни. Который я очень жду", - сказал Владимир в видео.

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