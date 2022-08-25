Бізнес-вумен та продюсер Ірина Горова показала, як проходили зйомки нового кліпу Наді Дорофєєвої на україномовну пісню «Крапають».

Так, на сторінці Ірини Горової у Instagram з'явилися фотографії та відео.

У коментарях екс-дружина Потапа пояснила, чому саме ця композиція для неї є особливою.

«Для мене ця пісня та відеоробота стали особливими, адже кожна крапля емоцій, яку Надя виплеснула на картину, символізувала для мене звільнення від болю та страху, а кожен яскравий колір – малював нові сенси, нове бачення та нову історію, які ми всі малюємо на власному. полотні життя 👩🏻‍🎨🖼», - зізналася продюсер.

Горова окремо звернулася до своєї підопічної Наді Дорофєєвої.

«Я вірю в тебе, я знаю, як непросто бути артистом і проживати серцем кожна радісна і сумна подія, щоб потім це виливалося в творчість і створення глибоких робіт», - зазначила вона.

Ірина Горова пообіцяла, що картину передадуть на благодійність, а отримані кошти підуть на допомогу Україні у війні.

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