На своей странице в Instagram шеф-повар разместил соблазнительную видеонарезку приготовления разных блюд: и мясных, и хлебобулочных, и десертов. Кадрамы Клопотенко решил поделиться на ночь, раздражив аппетит у подписчиков.

Поклонницы в комментариях не сдерживают эмоций:

"Это вообще законно такое на ночь показывать 🤤";

"Евгений, я от вашего видео есть в 12.30 ч. ночи захотела 😮🔥 Скажите, где найти себе мужчину с такими кулинарными талантами, как у вас? 😍";

"Какая красота! Вкусность, о чудо! Хочу😉";

"Евгений, как так можно, очень сложно оторваться от ваших рецептов, все так вкусно";

"Спасибо Вам от всего сердца! Все что я попробовала, это был пожар";

"Евгений, Вы меня вдохновили 😋".

Также Клопотенко рассказал, где украинцы могут найти его рецепты: у него есть собственный ютуб-канал, а также сайт, где можно в поиске вбить ингредиент, из которого нужно что-то приготовить, и получить кучу вариантов.

"Это я делаю все, чтобы вы всегда знали, что приготовить. Чтобы просто, понятно, доступно, точно вкусно и в большинстве – об Украине", - рассказал "Мастер Шеф".

Напомним, "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко дал простой рецепт маринованных помидоров, но с интересной деталью.

Как сообщала Politeka, "МастерШеф" Клопотенко похвастался, как это быть единственным мужчиной на работе.

Также Politeka писала, что Евгений Клопотенко раскрыл два рецепта, которые хоть как-то скрасят лето.