На своей странице в Instagram артистка разместила видеонарезку, где смешались кадры, на которых она кружит со своими сыновьями Глебом и Никитой, а также видео исторических для независимой Украины моментов. Саливанчук также зачитала трогательное стихотворение об украинском флаге.

"В этом году праздник отмечается в условиях полномасштабного вторжения в нашей стране и, несмотря на войну, мы не забываем о наших государственных праздниках и символах. Сегодня наши защитники отстаивают нашу землю, чтобы каждый из нас мог спокойно наслаждаться жизнью и планировать будущее в родной стране 🙏", – пишет Анна.

Актриса подчеркнула, что каждый украинец должен помнить историю нашей страны и проносить ее через поколение.

"Война в нашей Украине доказала еще раз, что мы сильный народ, сильная нация – сильной страны!❤️", - добавила Саливанчук.

Поклонники в комментарии присоединяются к поздравлениям:

"Какое хорошее ❤️ яркое видео";

"Очень хорошие слова, до мурашек";

"Нас не победить, потому что мы сила! С праздником всех Нас, Украинцев".

На публикацию отреагировала и коллега Саливанчук, актриса Наталья Денисенко.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.