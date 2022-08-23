На своей странице в Instagram артистка разместила видеонарезку, где смешались кадры, на которых она кружит со своими сыновьями Глебом и Никитой, а также видео исторических для независимой Украины моментов. Саливанчук также зачитала трогательное стихотворение об украинском флаге.
"В этом году праздник отмечается в условиях полномасштабного вторжения в нашей стране и, несмотря на войну, мы не забываем о наших государственных праздниках и символах. Сегодня наши защитники отстаивают нашу землю, чтобы каждый из нас мог спокойно наслаждаться жизнью и планировать будущее в родной стране 🙏", – пишет Анна.
Актриса подчеркнула, что каждый украинец должен помнить историю нашей страны и проносить ее через поколение.
"Война в нашей Украине доказала еще раз, что мы сильный народ, сильная нация – сильной страны!❤️", - добавила Саливанчук.
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Поклонники в комментарии присоединяются к поздравлениям:
"Какое хорошее ❤️ яркое видео";
"Очень хорошие слова, до мурашек";
"Нас не победить, потому что мы сила! С праздником всех Нас, Украинцев".
На публикацию отреагировала и коллега Саливанчук, актриса Наталья Денисенко.
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