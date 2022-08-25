Так, на странице Ирины Горовой в Instagram появились фотографии и видео.
В комментариях экс-супруга Потапа объяснила, почему именно эта композиция для нее особенная.
«Для меня эта песня и видеоработа стали особенными, ведь каждая капля эмоций, которую Надя выплеснула на картину, символизировала для меня освобождение от боли и страха, а каждый яркий цвет – рисовал новые смыслы, новое видение и новую историю, которые мы все рисуем на собственном. холсте жизни👩🏻🎨🖼», - призналась продюсер.
Горовая отдельно обратилась к своей подопечной Наде Дорофеевой.
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«Я верю в тебя, я знаю как непросто быть артистом и проживать сердцем каждое радостное и грустное событие, чтобы потом это выливалось в творчество и создание глубоких работ💔», - отметила она.
Ирина Горовая пообещала, что картину передадут на благотворительность, а вырученные средства пойдут на помощь Украине в войне.
Напомним, Катя Осадча призналась, чем занимается ее взрослый сын, и показала редкое фото.
Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко взбудоражил украинок "провокационным" видео.
Также Politeka писала, что супруга продюсера "Квартал 95" показала их сыновей в патриотическом видео.