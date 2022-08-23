Телеведущая Катя Осадчая, воспитывающая двух маленьких сыновей от Юрия Горбунова, показала редкое фото со своим старшим сыном Ильей и рассказала, чем он занимается.

Илья Полищук родился в сентябре 2002 года в браке Екатерины Осадчей и политика Олега Полищука. Ведущая на своей странице в Instagram решила поздравить поклонников с Днем Государственного флага Украины и одновременно раскрыть кое-что о своем старшем сыне.

"Этот День флага особенный. Даже трудно подобрать слова, как с помощью цветов нашего флага нас поддерживает мир, от звезд до мировых лидеров. Главные здания и памятники мира становятся желто-синими, а звезды наперегонки наряжаются в любимые цвета в нашу поддержку, ну а мы везде видим флаг", - пишет Осадчая.

На фото Екатерина с сыном позирует в парных футболках "Я без тебя как синий без желтого" и "Я без тебя как желтый без синего".

Телеведущая отметила, что сегодня не только наш праздник, ведь День нашего флага теперь с нами отмечает весь мир, ведь в каждом уголке мира от Новой Зеландии до Гренландии желто-синий — это символ свободы, борьбы и силы духа народа.

Чтобы опередить все неудобные вопросы, Осадчая сама рассказала, чем занимается ее сын.

"Илья не воюет, изучает IT и уже защищает страну на этом фронте", - заявила Катя.

"Нас стали узнавать по цвету флага во всем мире и выражать поддержку 🙏🏻Мы сильная нация с крепким духом и freedom blue и energizing yellow тому еще одно подтверждение!", - добавила звезда.

Напомним, Екатерина Осадчая поразила украинцев откровением о жизни в Киеве.

Как сообщала Politeka, Осадчая расписала, чего россиянам никогда не отобрать у украинцев.

Также Politeka писала, что Катя Осадчая показала волонтера, который помогает ее проекту.