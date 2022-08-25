Від повномасштабної війни зірка "Папіка" актриса Дарія Петрожицька втекла до Німеччини.

У Гамбурзі відома артистка разом із колегами влаштували великий концерт на підтримку України.

У себе в Інстаграмі Дар'я показала фото, зроблене в національному українському костюмі, а також поділилася цікавими моментами.

«Не знаю як де, а в Гамбурзі вже півроку не забувають про Україну, постійно підтримують, роблять демонстрації, концерти, збираються кошти… і це все Українці! Незламні, сумуючи за своїми будинками, бажають перемоги та швидкого повернення додому 💪🏻💙💛 Дякуємо від щирого серця🙏🏻», - зазначила вона.

Петрожицька пообіцяла, що доки йде війна, вона не перестане говорити про Україну.

«Вчора ми разом співали, плакали, пишалися, дякували нашим захисникам, говорили про Україну🙏🏻💙💛 і будемо продовжувати!

Разом до перемоги! Кожен на своєму фронті ! Слава Україні! », – розповіла актриса.

Користувачі мережі захопилися Дар'єю Петрожицею та її діяльністю за кордоном.

"Українська Брітні Спірс",

"Неймовірно, пишаюся вами",

" Була вчора на концерті! Дякую!! Стільки українців побачила з усіх регіонів! Концерт неймовірний!!!!", - пише в коментарях.

Нагадаємо, зірка "Папіка" Петрожицька топлес зачарувала українців, прикрившись одним букетом: "Нереально красива"

Також Politeka повідомляла, що зірка "Папіка" Петрожицька відверто розповідала про хлопця, який її дав притулок у Німеччині.

А ще Politeka писала, що зірка "Папіка" Петрожицька розкривалася про нервовий зрив