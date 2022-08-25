В Гамбурге известная артистка вместе со своими коллегами устроили большой концерт в поддержку Украины.
У себя в Инстаграм Дарья показала фото, сделанное в национальном украинском костюме, а также поделилась интересными моментами.
«Не знаю как где, а в Гамбурге уже пол года не забывают об Украине, постоянно поддерживают, делаются демонстрации, концерты, собираются средства… и это все Украинцы! Несокрушимые, скучающие по своим домам, желают победы и скорого возвращения домой 💪🏻💙💛 Спасибо от всего сердца🙏🏻», - отметила она.
Петрожицкая пообещала, что пока идет война, она не перестанет говорить об Украине.
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«Вчера мы вместе пели, плакали, гордились, благодарили наших защитников, говорили об Украине 🙏🏻💙💛 и будем продолжать! Итого к победе! Каждый на своем фронте! Слава Украине!», - рассказала актриса.
Пользователи сети восхитились Дарьей Петрожицой и ее деятельностью за границей.
"Украинская Бритни Спирс",
"Невероятно, горжусь вами",
"Была вчера на концерте! Спасибо!!!! Столько украинцев увидела из всех регионов! Концерт невероятный!!!!", - пишт в комментариях.
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