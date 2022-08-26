Легендарний український виконавець Павло Зібров, котрий і зараз продовжує радувати шанувальників новими хітами, часто ділиться яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу улюбленець українських жінок поділився чарівним фото з єдиною жінкою, яка на довгі роки підкорила його серце.

Як виявилося, красуня-дружина Зіброва Марина відзначає свій день народження, і з цього приводу виконавець привітав її у соцмережі. На фотографії, яку показав артист, вони з дружиною ошатні знято в квітучому саду, і мило посміхаються до камери. Павло ніжно притискає дружину за талію, а вона тепло прихилилася до нього.

У підписі до публікації Зібров трепетно ​​привітав кохану з днем ​​народження і дав кумедну обіцянку: "Сьогодні у моєї Маринки День Народження!

Ще один життєвий оберт навколо землі. Хочу подякувати Господу Богу за те, що він мені її ПОДАРУВАВ, а вона, в свою чергу, подарувала мені чудову донечку Діанку. МАРИНКО, Я ТЕБЕ ДУЖЕ ЛЮБЛЮ І ОБІЦЯЮ БУТИ (нарешті) СЛУХНЯНИМ і СЕРЙОЗНИМ (пора вже!). Впевненний, що наступний твій День Народження ми будемо святкувати в мирній, щасливій Україні. ЗДОРОВ’Я тобі, МАРИНКО, богатирського, РАДОЩІВ на кожен день і впевненності, що скоро настане МИР на нашій землі.

Цілую тебе!".

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