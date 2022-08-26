Легендарный украинский исполнитель Павел Зибров, который и сейчас продолжает радовать поклонников новыми хитами, часто делится яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз любимец украинских женщин поделился очаровательным фото с той единственной женщиной, которая на долгие годы покорила его сердце.

Как оказалось, красотка-жена Зиброва Марина отмечает свой день рождения, и по этому поводу исполнитель поздравил ее в соцсети. На фотографии, которую показал артист, они с женой нарядные запечатлены в цветущем саду, и мило улыбаются в камеру. Павел нежно прижимает жену за талию, а она тепло к нему приклонилась.

В подписи к публикации Зибров трепетно поздравил любимую с днем рождения и дал забавное обещание: "Сегодня у моей Маринки День Рождения! Еще один жизненный оборот вокруг земли. Хочу поблагодарить Господа Бога за то, что он мне ее подарил, а она, в свою очередь, подарила мне прекрасную дочь Дианку. МАРИНКО, Я ТЕБЯ ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ И ОБЕЩАЮ БЫТЬ (наконец-то) ПОСЛУШНЫМ и СЕРЬЕЗНЫМ (пора уже!). Уверен, что следующий твой День Рождения мы будем праздновать в мирной, счастливой Украине. ЗДОРОВЬЯ ТЕБЕ, МАРИНКО, БОГАТЫРСКОГО, РАДОСТЕЙ на каждый день и уверенности, что скоро наступит МИР на нашей земле. Целую тебя!".

Напомним, "Все мои эмоции": Дорофеева после развода с Дантесом заинтриговала новым клипом.

Как сообщала Politeka, Любимица Вакарчука Соловий в вышиванке засветила роскошные ноги: фото.

Также Politeka писала, что "У нас счастливое будущее": Фреймут вышла на связь и обратилась к украинцам.