Як повідомляє Politeka.net, молода дружина співака Віктора Павлика Катерина Репяхова народила сина у червні 2021 року. Тепер у її інстаграм-стрічці часто можна побачити маленького Михасика. Кілька годин тому вона показала в Інстаграм забавні кадри, як малюк не хоче зніматися з мамою.
Так, молода дружина співака Віктора Павлика хотіла зробити знімок зі своїм сином та покликала його до себе. Катерина його міцно і ніжно обійняла, малюк відповів своїй матусі тим самим. Але активний та енергійний хлопчик не міг довго позувати і на наступному кадрі вже тікав від Каті Репяхової із веселою усмішкою на обличчі.
"Давай, синку, зробимо фото. Нііііііі, мамо", - підписала кадри щаслива молода матуся.
Для зйомки вона обрала чорний домашній костюм з українським прапором як принт. Маленький Михайло одягнув схожий костюм, тільки бежевого кольору.
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Варто зазначити, що Катя Репяхова та Віктор Павлик одружилися у травні 2020 року. Репяхова молодша за артиста на 29 років. Влітку 2021-го у пари народився син Михайло. Михайло Павлик – первісток Репяхової та четверта дитина Віктора Павлика. Від попередніх стосунків у співака є син Олександр та дочка Христина, єдинокровні брат та сестра.
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