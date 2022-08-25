Катя Репяхова и певец Виктор Павлик поженились в мае 2020 года. Репяхова младше артиста на 29 лет.

Как сообщает Politeka.net, молодая жена певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова родила сына в июне 2021 года. Теперь в ее инстаграм-ленте часто можно увидеть маленького Михасика. Несколько часов назад она показала в Инстаграм забавные кадры, как малыш не хочет сниматься с мамой.

Так, молодая жена певца Виктора Павлика хотела сделать снимок со своим сыном и позвала его к себе. Екатерина его крепко и нежно обняла, малыш ответил своей мамочке тем же. Но активный и энергичный мальчик не мог долго позировать и на следующем кадре уже убегал от Кати Репяховой с веселой улыбкой на лице.

"Давай, сынок, сделаем фото. Неееее, мама", - подписала кадры счастливая молодая мамочка.

Для сьемки она выбрала черный домашний костюм с украинским флагом, в качестве принта. Маленький Михаил надел похожий костюм, только бежевого цвета.

Стоит отметить, что Катя Репяхова и Виктор Павлик поженились в мае 2020 года. Репяхова младше артиста на 29 лет. Летом 2021-го у пары родился сын Михаил. Михаил Павлик – первенец Репяховой и четвертый ребенок Виктора Павлика. От предыдущих отношений у певца есть сын Александр и дочь Кристина, единокровные брат и сестра.

Напомним, что молодая жена Павлика рассказала, как над ней с мужем поиздевались.

Как сообщала Politeka, Павлик устроил неожиданный сюрприз для молодой жены прямо на рабочем месте.

Также Politeka писала, что молодая жена Павлика снова похвасталась победой над экс-женой супруга в суде.