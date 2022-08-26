Популярна українська співачка та ведуча шоу "Орел і Решка" Мішель Андраде, яка нещодавно пішла з продюсерського центру Потапа, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка поділилася відео зі свого виступу, яким співала українською мовою.

У ролику Мішель виступає на сцені зі своєю новою піснею "Світло", яку виконує українською мовою. До речі, у репертуарі російськомовної артистки є й інші пісні українською мовою. На сцену Мішель вийшла в короткій світлій сукні, яка підкреслила її струнку фігуру та довгі ноги. Волосся співачки розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Андраді написала: "Вчора українці і весь світ святкували День незалежності України. Я дуже нами пишаюсь! 6 місяців ми продовжуємо боротися і тримаємося дуже сильно й відважно заради нашої перемоги! На нашу долю випало багато випробувань. І тому мені дуже хочеться в часи темряви додати більше світла! Вчора, у такий важливий день, я вперше заспівала нову пісню «Світло», яка вже незабаром вийде в наступному EP. Дякую, що розділили цей момент зі мною".

Нагадаємо, "Всі мої емоції": Дорофєєва після розлучення з Дантесом заінтригувала новим кліпом.

Як повідомляла Politeka, Улюблениця Вакарчука Соловій у вишиванці засвітила розкішні ноги: фото.

Також Politeka писала, що "У нас щасливе майбутнє": Фреймут вийшла на зв'язок і звернулася до українців.