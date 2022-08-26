Популярная украинская певица и ведущая шоу "Орел и Решка" Мишель Андраде, которая недавно ушла из продюсерского центра Потапа, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка поделилась видео, со своего выступления, на котором пела на украинском языке.

В ролике Мишель выступает на сцене со своей новой песней "Світло", которую исполняет на украинском языке. К слову, в репертуаре русскоговорящей артистки есть и другие песни на украинском языке. На сцену Мишель вышла в коротком светлом платье, которое подчеркнуло ее стройную фигуру и длинные ноги. Волосы певицы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Андраде написала: "Вчера украинцы и весь мир отмечали День независимости Украины. Я очень нами горжусь! 6 месяцев мы продолжаем бороться и держимся очень сильно и смело ради нашей победы! На нашу судьбу выпало множество испытаний. И потому мне очень хочется во времена тьмы добавить больше света! Вчера, в такой важный день, я впервые спела новую песню "Свет", которая вскоре выйдет в следующем EP. Спасибо, что разделили этот момент со мной".

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