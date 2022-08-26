Популярна українська співачка, актриса та блогерка Анна Трінчер, яка минулої зими зробила пластичну операцію зі збільшення погруддя, часто ділиться з шанувальниками новинами про своє життя на сторінці в Instagram. Так цього разу зірка поділилася чарівними кадрами, на яких показала, як запалювала на концерті в Португалії.

Як видно, для виступу Анна обрала незвичайне вбрання – на ній сукню, яка складається з пишної, багатошарової синьої спідниці та жовтого верху незвичайної форми. Волосся співачки розпущене та акуратно укладене, а на обличчі яскравий сценічний макіяж.

У підписі до публікації Трінчер написала: "Честь для мене". Шанувальники не пройшли повз нього і тут же почали коментувати нові фото дівчини, засипаючи її компліментами: "Люблю тебе!", "Краща", "Неймовірна", "Красуня", "Така красива", "Найкраща", "Ти запалила сцену" , "Красуня наша", "Аня, ти, як завжди неперевершена, дуже прекрасна! Чарівна! Неймовірна. Красуня наша! Ти дуже добре виступила", "Аня, ти дуже красиво виступила", "Чарівна", "Красуня в жовто-блакитному" вбранні", "Дуже круті фотки!", "Ти така прекрасна", "Ти просто богиня сцени", "Ти неймовірна".

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